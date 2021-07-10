أفغانستان تستعد لاستعادة معبر حدودي رئيسي يسيطر عليه طالبان

أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية هرات، أن السلطات الأفغانية تستعد، اليوم السبت، لاستعادة معبر حدودي رئيسي، سيطر عليه مسلحو حركة "طالبان"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم حاكم هرات، جيلاني فرهاد: إن السلطات تستعد لنشر قوات جديدة لاستعادة إسلام قلعة، أكبر معبر تجاري بين إيران وأفغانستان، وأضاف أن "التعزيزات لم ترسل بعد إلى إسلام قلعة، لكن سيتم إرسالها إلى هناك قريبا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يذكر أن “إسلام قلعة" من أهم المعابر الحدودية في أفغانستان، حيث يمر من خلالها معظم التجارة بين البلدين.

وفي سياق متصل، دعت أفغانستان الشركاء في المنطقة، بمن فيهم روسيا والصين والهند لتقديم المساعدة الفنية لقوات الأمن الأفغانية من أجل محاربة الإرهاب.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي، حمدالله محب، في حديث لقناة "روسيا 24"، يوم الجمعة: "ندعو شركائنا في الخارج لمساعدة قوات الأمن لنا في محاربة الإرهاب".

وأضاف: "نرحب بالمساعدة الفنية من جميع الشركاء في الخارج، من الصين والهند وروسيا".

وأكد "محب" أن أي مساعدة أجنبية يجب ألا تؤدي إلى التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية، وقال: "لا نريد استبدال دولة عظمى بدولة عظمى أخرى، والأمن والسلام ممكن فقط في حال تعاوننا مع الجميع في المنطقة وخارجها".

وعلى صعيد آخر، أقر السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، بـ"الوضع الأمني المتدهور" في أفغانستان، وسط مزاعم جديدة من جانب حركة "طالبان" بسيطرتها على 85% من أراضي البلاد.

وقال كيربي، في تصريحات تليفزيونية نقلتها مجلة (بوليتيكو) الأمريكية: “لست في موقف (يسمح) بتحديد أو التحقق من صحة تقدير طالبان”، مضيفًا: "نراهم يواصلون التقدم نحو مراكز الولايات حول البلاد، وهذا مثير للقلق".