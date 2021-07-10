السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالكمامة.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات في بورسعيد (صور)

الطلاب
الطلاب

حرص طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد على التواجد قبل انطلاق الامتحانات بوقف كاف، لإتمام الإجراءات والدخول للجان قبل الساعة العاشرة، والتي يبدء فيها الوقت الرسمي للامتحانات.

ورصدت "الدستور" توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان وفحص درجة حرارتهم بعد التزامهم بارتداء الكمامة، وكذلك منع الدخول بالهواتف المحمولة.

ووجه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، صباح اليوم السبت، القيادات التعليمية ورؤساء اللجان والملاحظين، بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادئ للطلاب خلال أعمال سير امتحانات الثانوية العامة فى اليوم الأول لبدء الامتحانات، والتي تستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، بما يضمن تمكين كل طالب من أداء الامتحان بالشكل الامثل وفقاً للقواعد الوزارية المنظمة لذلك،

وشدد "المحافظ" على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل البوابات الإلكترونية للتعقيم، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين، مع تكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان قبل بدء وعقب انتهاء الامتحان، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم من الاصابة بفيروس "كورونا".

وأشار المحافظ  إلى اأنه سيتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم، لاستقبال الشكاوى بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكداً حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان التسعة، وشدد على رؤوساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد بالتواجد الميداني على مدار اليوم وعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي على اللجان التي سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بها.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز  توزيع الأسئلة  في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

طلاب الثانوية العامة كورونا كوفيد مصر الثانوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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