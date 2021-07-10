السبت 10 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة بعد اللغة العربية

امتحانات الثانويه
امتحانات الثانويه العامة

تحظى المواد المتبقية فى جدول امتحانات الثانوية العامة بعد اللغة العربية على نسب مشاهدة عالية حاليا حتى تصدرت قائمة محرك البحث العالمي جوجل، وذلك مع انطلاق أول أيام الامتحانات الشعبة العلمية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الجدول و مواعيد بدء الامتحانات الشعبة الأدبية و موعد انتهاء الامتحانات.

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة بعد اللغة العربية

تجرى اليوم السبت 10 يوليو 2021 امتحان مادة اللغة العربية الشعبة العلمية فقط " علوم، رياضية" من طلاب الثانوية العامة  يعقبها امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الشعبة العلمية يوم 12 يوليو فيما ينعقد امتحانات مادة الرياضيات البحتة وجبر وهندسة فراغية يوم 14 يوليو فيما يتم إجراء امتحان مادة الكيمياء يوم 17 يوليو يستكمل الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى حيث يجري امتحان مادة الفيزياء يوم 24 يوليو ومادة اللغة الأجنبية الأولى يوم 26 يوليو والرياضيات التطبيقية يوم 28 يوليو فيما يتم انعقاد امتحان مادة الاستاتيكا ومادة الأحياء يوم 31 يوليو و مادة الجيولوجيا والتفاضل يوم 2 أغسطس.

موعد بدء امتحانات الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة 2021

تنعقد امتحانات الشعبة العلمية لطلاب الصف الثالث الثانوي غدا الأحد 11 يوليو بمادة اللغة العربية يليها امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم 13 يوليو فيما ينعقد امتحان مادة الجغرافيا يوم 15 يوليو ومادة الفلسفة والمنطق يوم 18 يوليو فيما تستأنف الشعبة الأدبية امتحاناتها عقب إجازة عيد الأضحى بامتحان مادة التاريخ التاريخ يوم 25 يوليو ومادة  علم النفس والاجتماع يوم 27 يوليو ومادة اللغة الأجنبية الأولى يوم 29 يوليو.

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موعد انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة 2021

المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة بعد اللغة العربية وموعد انتهاء الامتحانات تشغل بال الكثير من أولياء الأمور حيث تنتهي امتحانات الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة 2021 يوم 29 يوليو الجاري فيما تنتهي امتحانات الشعبة العلمية " علوم، رياضة" يوم 2 أغسطس المقبل حيث أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللجان وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

جدول امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة اللغة العربية امتحانات طلاب الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي

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