وكيل «تعليم القليوبية» يتفقد إجراءات توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية

تفقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، يرافقه طارق عبدالفتاح إبراهيم، رئيس المركز، صباح اليوم السبت، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة محمد متولي الشعراوى ببنها، للوقوف على مدى سلامة ودقة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وصول ورقة الامتحانات للجان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتابع محمود سير الإجراءات بالتنسيق مع قوات الأمن المسؤولة، بدءًا من تأمين مركز توزيع الأسئلة حتى الانتهاء من أداء الامتحانات، مشيرا إلى أن توزيع أوراق الأسئلة دأ من الساعة الخامسة صباحا، مع التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تعمل بالتنسيق مع غرف عمليات بالادارات التعليمية لمتابعة سير انتظام الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أى شكوى والوصول لحل والعمل على توفير مناخ ملائم للطلاب.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.