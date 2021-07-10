تعليم كفر الشيخ: لا مجال للغش أو الشغب فى امتحانات الثانوية العامة

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن العملية الامتحانية تسير وفق ضوابط محددة، حيث تم العمل على توفير أجواء هادئة أمام الطلاب، ولا مجال للغش أو الشغب.

وأوضحت أنه قد تم توفير كل الإمكانيات بالاستراحات للمراقبين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية سواء استمرار عمليات التطهير والتعقيم أو مراعاة المسافات المتباعدة بين الأسرة فى الحجرات، حفاظًا على صحة رؤساء اللجان والمراقبين والمشاركين فى الامتحانات.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التى يحتاجها المقيمون بها لتكون على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أثناء فترة إقامتهم، مؤكدة أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وروعى فى الاستراحات قربها من اللجان لمراعاة راحة المشاركين فى الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يوميًا، كما تم توفير المطهرات والكمامات والقفازات.

فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادًا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة علمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب، وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالًا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدًا توزيعها للجان طبقًا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارًا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.