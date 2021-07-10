«تعليم الإسماعيلية»: أوراق أسئلة الثانوية وصلت كافة اللجان

أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن وصول أوراق الأسئلة المخصصة لمحافظة الإسماعيلية، لمركز الأسئلة أمس الجمعة، وسط عملية تأمين كاملة من شرطة الإسماعيلية، في حضور ممثلين من وزارة التربية والتعليم، حفاظًا على سرية الامتحانات.

وفتحت صناديق أوراق الأسئلة لإخراج المظاريف الامتحانية المشمعة بالشمع الأحمر للبدء في توزيعها من خلال مندوبي المديريات تعليمية في حضور قوات الشرطة على لجان السير الامتحانية، وذلك من خلال سيارات الشرطة المخصصة لذلك، وتحت الحراسة الأمنية المشددة، مشيرًا إلى أن أوراق الأسئلة انطلقت لمدينة القنطرة شرق من الصباح العاجل، حتى تستطيع أن تصل للمدارس قبل انطلاق موعد الامتحان بوقت كافٍ.

فيما انتهت محافظة الإسماعيلية، من وضع اللمسات النهائية فى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدن وقرى المحافظة، إذ كثفت مديرية التربية والتعليم التجهيزات والاستعدادات لماراثون الثانوية العامة، وذلك عبر تجهيز اللجان وتوفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب خلال أداء الامتحانات المقرر انطلاقها صباح اليوم السبت.

وتنطلق اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة 2021، في الوقت الذي حذر فيه الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم من محاولات الغش داخل اللجان أو تسريب الامتحان بأي وسيلة كانت، مؤكدًا أن مجلس النواب أصدر قانونًا جديدًا لتغليظ عقوبة الغش في الثانوية العامة لتصل إلى الحبس والغرامة.

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة إلى أبناء مصر، من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال شوقي في رسالته التي كتبها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع إتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة، ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.