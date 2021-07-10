وسط تدابير احترازية.. توافد طالبات الثانوية على اللجان في مطروح (صور)

شهدت لجنة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة بمطروح، اليوم السبت، توافد طالبات الثانوية العامة ودخولهم لمقر اللجنة، لتأدية امتحان اللغة العربية في يومه الامتحان الأول.

والتزمت طالبات الشهادة الثانوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات للحماية من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

ووضعت مديرية أمن مطروح حواجز حديدية أمام مدرسة الشهيد طه محمد سعد ساطور الثانوية بنات القديمة لتنظيم دخول الطلاب وسط تدابير أمنية مشددة في محيط اللجنة.

وكان تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الأول للشهادة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية والبالغ عددها 17 لجنة.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب واتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

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