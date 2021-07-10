السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عمليات الثانوية»: نتابع انطلاق الامتحانات بالمحافظات وحل أى مشكلة فورًا

التعليم
التعليم

كشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، عن أن الغرفة تتابع انطلاق الامتحانات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يتابع الأمر بنفسه وأنه سوف يتم حل المشكلات على الفور حال تواجدها.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وتم التأكد من جودة البنية التحتية.

وقالت الوزارة في تعليمات عن امتحانات للثانوية العامة، إنه تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

كما شددت على ضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة، ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، ويتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك، وأنه لن يسمح له بدخول الامتحان، وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.


ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

 

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة  ساعتين

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ساعتين

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ساعتين

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة  ساعتين

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ساعتين

 

جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

 

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة  ساعتين

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

طلاق وزير محافظ بكر مصادر الخميس مشكلات مخاوف امتحانات جمهور مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 10-7-2021

وزير التعليم عن تسريب «عربى الثانوية»: الحقيقة بعد ساعة.. ستكون بداية جميلة

«عمليات الثانوية»: نتابع انطلاق الامتحانات بالمحافظات وحل أى مشكلة فورًا

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

بدء امتحان اللغة العربية لـ«العلمى» بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو