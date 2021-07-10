«عمليات الثانوية»: نتابع انطلاق الامتحانات بالمحافظات وحل أى مشكلة فورًا

كشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، عن أن الغرفة تتابع انطلاق الامتحانات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يتابع الأمر بنفسه وأنه سوف يتم حل المشكلات على الفور حال تواجدها.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وتم التأكد من جودة البنية التحتية.

وقالت الوزارة في تعليمات عن امتحانات للثانوية العامة، إنه تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

كما شددت على ضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة، ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، ويتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك، وأنه لن يسمح له بدخول الامتحان، وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.



ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ساعتين

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ساعتين

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ساعتين

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ساعتين

جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.