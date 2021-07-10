حواجز حديدية لتنظيم دخول طلاب الثانوية العامة للجان فى مطروح

وضعت مديرية أمن مطروح، حواجز حديدية أمام مدرسة الشهيد طه محمد سعد ساطور الثانوية بنات القديمة، لتنظيم دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة، وسط تدابير أمنية مشددة في محيط اللجنة.، فيما انتشرت قوات مديرية أمن مطروح في محيط اللجان لتأمين العملية الامتحانية.

وتابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الأول للشهادة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية والبالغ عددها 17 لجنة.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحضور إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية، وصبري حماد مدير الحملة الميكانيكية.

وتابع وكيل تعليم مطروح الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

وعقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا موسعًا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجاري تنفيذها استعدادًا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 17 لجنة بالمحافظة لأداء الامتحانات هذا العام، حيث يؤدي الامتحانات 1848 طالبًا وطالبة منهم 1606 طلاب انتظام و240 منازل وطالبين مكفوفين.

وفتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها منذ السابعة صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادًا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

ويتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية.

ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحًا، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة "العصا الإلكترونية".

ويتكون الامتحان من 60 سؤالًا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها 2189 لجنة على مستوى الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسك المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدًا لتوزيعها على اللجان طبقًا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن امتحان طلاب الثانوية العامة، يبدأ فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارًا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.