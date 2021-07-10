السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتحسين إدارة المياه.. تأهيل وتبطين 2073 كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

 تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

 

مواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل للشباب 

 

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم السبت، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2073 كيلومترا من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 8133 كيلومترا، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

و قال المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل.

أوضح غانم لـ " الدستور "، إنه تم إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

كما أكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، أنها تستهدف أيضا تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة إلى تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.

يذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية  وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

وزارة عبدالفتاح السيسي أراضي زراعية تطوير استهلاك ترشيد استهلاك المياه فرص العمل المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع

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وائل لطفي

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