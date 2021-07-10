تقدم الرئيس وقرينته الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لتشييع جثمان جيهان السادات

ففي صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لتشييع جثمان جيهان السادات).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي تقدما، أمس الجمعة، الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة في مدينة نصر.

وأضافت الصحيفة أن الجنازة العسكرية شارك فيها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وأشارت إلى أن جثمان الفقيدة حمل ملفوفا بعلم مصر يتقدمها عسكريون بأطواق من زهور، وعرض للموسيقى العسكرية.. وتابعت أن الرئيس السيسي قدم التعازي إلى أسرة الفقيدة وقام بقراءة الفاتحة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية ومن خريجي الجامعات

وتحت عنوان (قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية ومن خريجي الجامعات).. أشارت صحيفة (الأهرام) إلى أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة للانضمام للكلية الحربية للعمل (ضباطا محاربين) وللكلية البحرية للعمل (ضباطا بحريين).

شكري يبحث مع مريم الصادق واللجنة العربية تطورات سد النهضة

أما صحيفة (الجمهورية) ركزت على لقاءات وزير الخارجية سامح شكري بنيويورك، فتحت عنوان (شكري يبحث مع مريم الصادق واللجنة العربية تطورات سد النهضة).. ذكرت الصحيفة أن شكري التقى مجددا، أمس بنيويورك، نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي واللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة‬⁩ والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي حياله.

ونقلت الصحيفة تدوينة السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - وقال خلالها إن اللقاء يأتي في أعقاب جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة، والتي عقدت مساء الخميس الماضي.

وأضاف أن اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة‬⁩ والتنسيق مع مجلس الأمن الدولي حياله تضم الأردن ⁩⁧‫والمملكة العربية السعودية‬⁩ ⁧‫والعراق‬⁩ ⁧‫والمغرب‬⁩ ⁧‫والجامعة العربية‬⁩.

استعدادات مكثفة قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة اليوم

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان (استعدادات مكثفة قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة اليوم).. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظام التقييم الجديد ينطلق، اليوم، لأول مرة على (بابل شيت).

وأضافت أن طلاب الشعبة العلمية يبدأوا الامتحانات بأداء مادة اللغة العربية وفق نظام التقييم الجديد، بحيث يجيب الطلاب عن جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد (MCQ)، على (البابل شيت)، والذي سيتم تصحيحه إلكترونيًا بدون تدخل عنصر بشري.

ونقلت الصحيفة عن وزارة التربية والتعليم إعلانها ضرورة تسليم كراسات المواد غير المضافة إلى المجموع بعد الإجابة عنها منزليًا لرؤساء اللجان، اليوم، ليتم تصحيحها، وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم الكراسات، وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة.

وشددت الوزارة على حظر اختراق أو "تهكير" التابلت وتحميل أي تطبيقات عليه وإخراجه خارج المنظومة المؤمنة، أو اصطحاب كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام في امتحان اللغة العربية، أو دخول اللجان بالموبايل، أو إخفاء سماعات البلوتوث أو أي سماعات تُستخدم في الغش، أو اصطحاب أي ملازم مطبوعة داخل لجان الامتحان، أو دخول اللجنة دون ارتداء الكمامة.

الغذاء والدواء: الأشخاص المطعمين بشكل كامل لا يحتاجون إلى جرعة منشطة حاليا

وعالميا.. ذكرت صحيفة (الشروق) أن إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أعلنت، أمس، أن الأشخاص المطعمين بشكل كامل لا يحتاجون إلى جرعة منشطة حاليا؛ وذلك عقب إعلان تحالف (فايزر وبيونتك) طلب التصريح الطارئ لمنح جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت الإدارة إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يتمتعون بحماية من المضاعفات الخطيرة والوفاة، بما في ذلك من عدوى السلالات الجديدة المنتشرة حاليا مثل سلالة (دلتا) التي اكتشفت في الهند وتعتبر السلالة السائدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأضافت الصحيفة أن فرنسا من جهتها سعت إلى تهدئة المخاوف بشأن قضاء العطلات في إسبانيا والبرتغال، في تراجع عن التحذيرات التي أصدرها وزير فرنسي في وقت سابق بشأن سرعة انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس "كورونا".

وأشارت إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تواجه الآن زيادة قياسية في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا"، وانخفاض معدلات التطعيم في الوقت نفسه، إذ تعرقل السلالات شديدة العدوى جهود السيطرة على الفيروس.

وتابعت (الشروق) أن في الوقت الذي تتأهب بلدان مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا لرفع القيود الباقية لمكافحة الجائحة، بدأت حكومات بلدان جنوب شرق آسيا في تشديد القيود، على أمل أن تساهم إجراءات الإغلاق في الحد من الزيادات الكبيرة والسريعة في الإصابات فيها، التي بدأت منذ شهر مايو الماضي.