السبت 10 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توافد المراقبين على امتحانات الثانوية العامة.. وإجراءات مشددة للحد من عدوى «كورونا»

طلاب
طلاب

بدء توافد المراقبين على امتحانات الثانوية العامة، على اللجان المخصصة،  منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت،  للبدء في إرشاد الطلاب بالتوجه للجان، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية قبل السماح لهم بدخول اللجان.

ويستوجب على الملاحظ القيام بالمرور بالعصا الإلكترونية على الطلاب قبل دخول اللجان، وأثناء سير الامتحان، للكشف عن أجهزة الموبايل، أو أي أجهزة إلكترونية معده للغش، على أن يتم المرور على التابلت الخاص بالطلاب للتأكد أنه التابلت المستلم من قبل الوزارة، وذلك قبل بدء الامتحان من الساعة التاسعة حتى العاشرة صباحا.

فيما يتم التأكد من إزالة الشريحة من التابلت، وأنه غير مهكر، وفي حالة تهكير الطالب للتابلت يتم عمل محضر غش فوري له، على أن يكون الفحص مسئولية الملاحظ بعد تدريبه من خلال عضو تكنولوجيا المعلومات عن كيفية فحص التابلت، ويستدعى للجنة عضو تكنولوجيا المعلومات فى الحالات الصعبة فقط.

وكانت لجان المدارس الثانوية، فتحت أبوابها منذ صباح اليوم أمام الملاحظين والمراقبين، والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية، المقرر أن يؤدوا امتحان مادة اللغة العربية اليوم، وسط إجراءات امنية واحترازية مشددة، للوقاية من مخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

كما يتوجه طلاب شعبة العلمي علوم ورياضة لأداء أول امتحاناتهم في مادة اللغة العربية، وتم استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة، وذلك قبل بدء اللجان بساعة، لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب، وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة “العصا الإلكترونية”.

تكوين الامتحان

يتكون الامتحان من ٦٠ سؤال بنظام الاختيار من بين المتعدد “البابل شيت” تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القومي للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات، والبالغ عددها ٢١٨٩ لجنة على مستوي الجمهورية، قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه على الديسكً المخصص لجلوسه باللجان.

ومن ناحية أخرى وصلت أمس أسئلة الأسبوع الأول إلى مراكز  توزيع الأسئلة في المحافظات الحدودية، بالتعاون مع الجهات المختصة، تمهيدا توزيعها للجان طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.

جدير بالذكر، أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات.

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة.

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة.

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم.

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات.

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات.

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة.

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة.

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات.

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة.

 جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات.

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة.

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات.

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات.

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم.

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات.

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

اللغة العربية إلكتروني الثلاثاء عمل اجتماع المواد خلال رياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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