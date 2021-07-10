وكيل تعليم مطروح يتابع إجراءات نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الأول للشهادة الثانوية العامة من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الاعدادية الي اللجان الامتحانية بالادارات التعليمية والبالغ عددها ١٧ لجن.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية وصبري حماد مدير الحملة الميكانيكية .

وتابع وكيل تعليم مطروح الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها الي اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والاجابات .

وكان عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا موسعًا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجاري تنفيذها إستعداداً لإنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 17 لجنة بالمحافظة لأداء الامتحانات هذا العام حيث يؤدى الامتحانات 1848 طالبة وطالبة منهم 1606 طالب وطالبة انتظام وعدد 240 طالب منازل وطالبين مكفوفين.



وشدد المحافظ على اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التى تضمن سلامة الطلاب من توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوي المحافظة ،مع التأكيد على توافر سيارة اسعاف ، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.



واطمئن محافظ مطروح على خطة تأمين خط سير أوراق الاسئلة والاجابات ذهابا وإياباَ بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الامن.

ووافق محافظ مطروح على توفير وسائل مواصلات للطلاب باللجان البعيدة تيسيرا عليهم حيث سيتم توفير اتوبيس لنقل طلاب النجيلة إلى مدينة برانى مع أخر احتياطى تحسبا لأى ظرف طارئ ، وكذلك توفير عدد 2 اتوبيس بقرى البنجر بالحمام ، و2 اتوبيس بسيوة تأمين توفير مياه الشرب ،واستقرار التيار الكهربى بكل اللجان والاستراحات.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح