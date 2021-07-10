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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 10-7-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم السبت الموافق 10-7-2021.

 

وأشار "شاهين" في تصريحات لـ"لدستور"، إلى أن الطقس اليوم السبت، شديد الحرارة ويستمر الارتفاع في دراجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، محذرا من أن هناك عاصفة ترابية تقلل الرؤية الأفقية على جنوب مصر.

 

وأوضح أن طقس السبت شديدة الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون حارة رطبة على السواحل الشمالية.
 

 ولفت "شاهين" إلى ن الطقس ليلا بدءا من اليوم سيكون معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء الجمهورية، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة بما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة، بقيم من 3 إلى 4 درجات.
 

وعن حالة البحر المتوسط، قال “شاهين”، إنها ستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، كما يكون البحر الأحمر معتدل أيضًا والموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.

 

وأشار إلى وجود شبورة مائية خفيفة في صباح السبت على الطرق المؤدية إلى القاهرة وكذلك والسواحل الشمالية والوجه البحري، ويستمر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح على مصر عمومًا شمالي غربي، وتتراوح سرعة الرياح من 11 و14 عقدة.
 

وذكر ان سبب وراء ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، والذي يلتحم مع منخفض السودان ويؤدي لتكون حرارة في طبقات الجو العليا، وأن الخرائط الجوية لم تُشر إلى تحسن في درجات الحرارة حتى الآن.


ونصح المواطنون بكثرة تناول المشروبات الباردة وكذلك عدم التعرض المباشر للشمس، لافتًا إلى أن فترات سطوع الشمس تزداد مع عدم وجود سحب في السماء نهارًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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