بعد اعلان جيف بيزوس عن رحلته للفضاء ريتشارد برانسون يستعد للسفر

عقب اعلان مؤسس شركة "أمازون"، الملياردير جيف بيزوس، انه سيقوم برحلة الى الفضاء 20 يوليو الجاري، اعلن الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون السفر إلى الفضاء على متن الطائرة الصاروخية VSS Unity، والتي ستنطلق من السفينة الفضائية الأم VMS Eve، من محطة الفضاء "أميركا" في نيو مكسيكو.

ونفى برانسون أن يكون وبيزوس في "معركة فضائية"، وسباق للوصول إلى الفضاء، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف برانسون: "أتمنى له التوفيق في رحلته وأتطلع إلى الحديث معه بشأن تجربته عندما يعود إلى الأرض".

وحصلت "فيرجن غالاكتيك" على الضوء الأخضر لنقل العملاء بمقابل مادي إلى الفضاء بعد تحديث رخصتها من قبل إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأكد برانسون على ضرورة قيامه بهذه الرحلة موضحا أن ذلك عامل حاسم "لتقديم تجربة فريدة لعملاء الشركة"، مضيفا: "عليّ القيام بتجربة العميل المتوقعة للتأكد من تمتعهم بالشيء الذي يدفعون من أجله المال".

وتابع قائلا: "عندما نعود، سأعلن عن شيء مثير للغاية لمنح المزيد من الناس الفرصة ليصبحوا رواد فضاء".

ويأتي إعلان برانسون عن رحلته بعدما قال الملياردير بيزوس، إنه سيسافر مع شقيقه للفضاء على متن أول رحلة فضائية مأهولة تنظمها شركته "بلو أوريغين" لصناعة الصواريخ، في 20 يوليو القاد.

وقال بيزوس على صفحته على تطبيق إنستجرام: "أحلم منذ كان عمري خمس سنوات بالسفر إلى الفضاء. وفي 20 يوليو سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي"، وسينضم بيزوس إلى الفائز في مزاد للحصول على مقعد في أول رحلة فضائية من "بلو أوريغين" في نفس الشهر.

وفي سياق متصل، عثر تلسكوب كبلر الفضائي التابع لوكالة ناسا الفضائية، مجموعة غامضة من الكواكب "العائمة بحرية" أو التي لا ترتبط بأي مجموعة شمسية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه استنادًا إلى تقنية تسمى العدسة الدقيقة للجاذبية، كشف الباحثون عن وجود ٤ كواكب جديدة في الفضاء الفسيح، والتي من المحتمل أن يكون لها كتل مماثلة لتلك الموجودة على الأرض.