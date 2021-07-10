الصين تطلب مراجعة أمنية لشركات لديها بيانات مليون مستخدم قبل إدراجها بالبورصة

الصين تطلب مراجعة أمنية للشركات التي لديها بيانات أكثر من مليون مستخدم قبل إدراجها في البورصة بالخارج

قالت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين اليوم السبت إن أي شركة لديها بيانات أكثر من مليون مستخدم لا بد وأن تخضع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.



و حسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، قالت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين إن المراجعة الأمنية ستركز على مخاطر تأثير الحكومات الأجنبية على البيانات أو السيطرة عليها أو التلاعب بها بعد الإدراج في الخارج.



ويأتي هذا الإخطار بعد أن أطلقت السلطات الصينية تحقيقا مع شركة ديدي جلوبال العملاقة لخدمات نقل الركاب بزعم خرقها خصوصية المستخدمين بعد أيام من إدراجها في نيويورك.

و علي صعيد آخر ، قال نائب المدير العام لإدارة الشئون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية "قوه شيويه جيون"، اليوم الجمعة، إن بلاده قدمت 500 مليون جرعة من لقاحات ومركزات مضادة لفيروس "كوفيد- 19"، إلى أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية.

وأضاف جيون- في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- أن الصين دعمت بفاعلية دولا نامية أخرى في إنتاج اللقاحات، بهدف توسيع القدرة العالمية لإنتاج اللقاحات، مشيرا إلى أن الصين تعارض قومية اللقاحات.

وأوضح جيون أنه بمساعدة الحكومة الصينية، نفذت شركات اللقاحات الصينية عمليات إنتاج مشتركة للقاحات في مصر والإمارات وإندونيسيا وماليزيا والبرازيل وتركيا وباكستان والمكسيك، حيث يتجاوز الإنتاج 200 مليون جرعة.

وأشار إلى أن 84 من بين 140 دولة وقّعت وثائق تعاون في إطار الحزام والطريق مع الصين، اقترحت استخدام اللقاحات الصينية في النصف الأول من العام الجاري، وأن الصين استجابت بشكل إيجابي لجميع هذه الدول وقدمت لقاحات لها.

وأكد المسئول الصيني أن بلاده ستواصل العمل مع جميع الأطراف في المستقبل لدعم التعاون في اللقاحات، وتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات بتكلفة معقولة في الدول النامية، لتقديم إسهام أكبر في مكافحة الوباء ودعم التعافي الاقتصادي.