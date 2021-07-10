السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتفاق أمريكى فرنسى لتعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب

فلورنس بارلي ولويد
فلورنس بارلي ولويد أوستن

وقّعت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي  مع نظيرها الأمريكي لويد أوستن، أمس  الجمعة، في واشنطن خريطة طريق جديدة للتعاون بين القوات الخاصة للبلدين في الحرب على الإرهاب.

وكتبت بارلي على "تويتر" بعد اللقاء: "التوقيع مع لويد أوستن على اتفاقية لتعزيز تعاون قواتنا الخاصة"، 

وأضافت "في مواجهة الإرهاب، طورت قواتنا الخاصة أخوة حقيقية في السلاح"، وشددت على أن "هذه الاتفاقية ستعمق الروابط الاستثنائية التي تم نسجها".

 وبدوره، قال المتحدث باسم البنتاجون اللفتنانت كولونيل انتون سيميلروث: إن  خريطة الطريق بيان نوايا لتوسيع التعاون في كل مجالات العمليات الخاصة، وقال إن النص لا يتعلق بمنطقة بعينها، ذلك أن البلدين منخرطان في مكافحة الجهاديين في مناطق مختلفة.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن بلاده ستبدأ إغلاق قواعد لها في شمال مالي في النصف الثاني من العام 2021 في إطار التخفيض المعلن لوجودها العسكري في منطقة الساحل لكن واشنطن وباريس لا تريدان التخلي عن جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب.

وجاءت تصريحات  ماكرون، عقب قمة افتراضية بشأن دول الساحل الإفريقي، وأكد الرئيس ماكرون أن الوجود الفرنسى في دول الساحل لن يستمر للأبد، وتابع ماكرون: "نعمل على ردع الجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة في دول الساحل"، وشدد ماكرون على ضرورة دعم الشعوب في دول الساحل بالتوزاي مع مكافحة الإرهاب.

وفى يونيو الماضى، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي،  أن القوات المسلحة لدول منطقة الساحل تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة أعدائها بعد أن نفذت عمليات مشتركة واسعة في الأشهر الأخيرة مع القوات الفرنسية، مشيرة إلى أن قوات بلادها "سيظل التزامها العسكري كبيرًا جدًا".

وبعد أكثر من ثماني سنوات من المشاركة الكثيفة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقليص مقبل للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، يتمثل بإغلاق قواعد وإعادة صياغة مكافحة الجهاديين حول "تحالف دولي" يشارك فيه الأوروبيون.

وقالت بارلي انذاك: "حان الوقت؛ لأن القوات المسلحة لمنطقة الساحل أصبحت الآن تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة أعدائها"، مشيرة إلى أن "هذا ممكن أيضًا لأن وجود الأوروبيين يتعزز لاسيما في إطار تجميع القوات الخاصة تاكوبا الذي أطلقته فرنسا، لمواكبة الجنود الماليين في القتال".

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي لويد اوستن إتفاقية الجيش في مواجهة الإرهاب مواجهة الإرهاب كولونيل انتون سيميلروث

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 10-7-2021

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

الأمن يفحص فيديو سرقة صندوق تبرعات للأيتام من أمام مسجد ببهتيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو