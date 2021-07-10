تشيلى تنتهى من تطعيم أكثر من 73% من سكانها المستهدفين بالكامل ضد كورونا

قامت تشيلي بتطعيم 73.65 في المائة من سكانها المستهدفين بالكامل، أو أكثر من 11 مليون شخص، ضد كوفيد-19، حسبما ذكرت وزارة الصحة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت الوزارة في بيان إنه تم إعطاء أكثر من 23.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19.

وذكرت الوزارة "من بينها، هناك 471156 عملية تطعيم لأشخاص تلقوا (لقاح) من جرعة واحدة، و12361316 لأشخاص حصلوا على جرعتهم الأولى، فيما تم تطعيم 11195816 بالكامل".

ومن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ بدء عملية التطعيم في بداية العام، تمثل النساء 52.3 في المائة فيما يمثل الرجال 47.6 في المائة.

حددت تشيلي هدفا يتمثل في تطعيم 80 في المائة من إجمالي سكان البلاد، أو ما يزيد قليلا عن 15 مليون شخص، في إطار استراتيجيتها لتحقيق مناعة القطيع.

وبالإضافة إلى ذلك، يدرس العلماء فوائد إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لتعزيز حماية السكان.

وقد أبلغت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم الجمعة عن 2906 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 و122 حالة وفاة أخرى بالمرض في غضون 24 ساعة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 1582391 والوفيات إلى 33636.

إرشادات منظمة الصحة العالمية\

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.