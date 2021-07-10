وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره الباكستانى عملية السلام الأفغانية

بلينكن يبحث مع نظيره الباكستاني عملية السلام الأفغانية

بحث أنطوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، هاتفيًا، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وباكستان في عملية السلام الأفغانية.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح له، اليوم: "إن بلينكن أكد خلال الاتصال على الرغبة المشتركة بين البلدين في أن تظل العلاقات بينهما مستقرة ومستدامة".

وأضاف أن الوزيرين بحثا كذلك نتائج زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله للولايات المتحدة، كما سلطا الضوء على الجهود المشتركة للتصدي لجائحة كورونا، بما في ذلك ما قدمته الولايات المتحدة مؤخرا من لقاحات يقدر عددها بـمليونين وخمسمائة ألف لقاح من شركة (موديرنا) لباكستان.

و على صعيد آخر، قال رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العديد من الملفات الإقليمية.

وأوضح "برايس"، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول قضايا الأمن الإقليمي، وتعهُد قطر الأخير بمساعدة لبنان، ودعم مفاوضات السلام في أفغانستان.

وأضاف البيان أن بلينكن "سلط الضوء على أهمية الشراكة القوية مع قطر، وشكر وزير الخارجية على دور قطر في دفع عجلة السلام والأمن في المنطقة"

وقالت السفيرتان الأمريكية والفرنسية لدى بيروت، في بيان مشترك، إن لبنان "بحاجة ماسة" إلى حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وجاء تصريح السفيرتين دوروثي شيا وآن جريو بعد يوم من إجراء محادثات في الرياض مع مسؤولين سعوديين حول كيفية إيجاد استراتيجية موحدة لمساعدة لبنان.

وأشار البيان إلى أن فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى ستواصل تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني، بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي.

وكان اجتماع الرياض متابعة للاجتماع الثلاثي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الشهر الماضي في إيطاليا.