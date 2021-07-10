السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب طاجيسكتان

زلزال
زلزال

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.9 درجة على سلم ريختر، وقع على بعد 27 كيلومترا شرق مدينة رشت في طاجيكستان، اليوم السبت.

 

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد نحو 153 كيلومترا جنوب شرقي خوجند بطاجيكستان.

 

هذا ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

 

وقالت يلينا سيمينوفا رئيسة محطة يوجنو ساخالينسك للأرصاد الجوية التابعة للخدمة الجيوفيزيائية الإقليمية، إن هزات أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت صباح السبت جزر الكوريل.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أضافت سيمينوفا: "تم تسجيل هزات أرضية قوتها 5.2 درجة يوم السبت الساعة في 04.38 بالتوقيت المحلي (20.38 الجمعة بتوقيت موسكو) في خط عرض 46.6 شمال وخط طول 154.2 شرق، على عمق 41 كيلومترا".

 

ووفقا لها، كان مركز الزلزال على بعد 170 كيلومترا شرق جزيرة سيموشير. ولم ترد أية أنباء عن الشعور بهذه الهزات الأرضية في المنطقة.

 

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة ضربت جزر دوديكانيسيا في اليونان والمنطقة الحدودية مع تركيا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشار المركز إلى أن الهزة وقعت على عمق كيلومترين، فيما لم تصدر حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا بشرية.

 

وفي الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في العديد من الدول على مستوى العالم، كان آخرها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة وقعت على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونجا جنوب المحيط الهادئ.

 

كما رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي EMSC، في 20 أبريل الماضي، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس في إندونيسيا.

 

وفي النمسا، شعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون و بورغنلاند وسالزبورج.

 

جدير بالذكر أنه قد أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح و دعم التعددية و الطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة.

وقال شالينبرج، في تصريح: "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا، لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

 

وتم رصد هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت مناطق جنوبية في كل من إسرائيل والأردن.

زلزال زلالزل طاجيسكتان درجة جيس كتان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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