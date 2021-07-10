السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

حصيلة الضحايا جراء انهيار مجمع سكنى فى فلوريدا ترتفع لـ79 قتيلا

انهيار المجمع السكني
انهيار المجمع السكني في فلوريدا

أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا جراء انهيار المجمع السكني في فلوريدا إلى 79 قتيلا، إثر العثور بعد ظهر الجمعة على جثة إضافية.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أكدت رئيسة بلدية ميامي ديد دانييلا ليفين كافا خلال مؤتمر صحافي اكتشاف جثة جديدة، بعد أن تم العثور على 14 جثة أخرى في وقت سابق أيضاومن بين الضحايا الـ79، تم التعرّف إلى 53 شخصا.


أما الأشخاص الـ61 الذين يُعتقد أنهم كانوا في المبنى لحظة انهياره، فلا يزالون في عداد المفقودين، حسب رئيسة البلدية.


وأبدت ليفين كافا سعادتها لحصول "معجزة صغيرة يمكن أن توفر بعض الراحة لعائلة تعاني الألم"، وذلك بعد العثور على الهرّ "بينكس" ذي الفراء الأسود حيّاً بالقرب من أنقاض "شامبلين تاورز ساوث" بعد أكثر من أسبوعين على الكارثة.


و قد أعيد الهرّ إلى مالكيه عائلة غونزاليس. وكانت ربّة هذا البيت، أنجيلا، وابنتها ديفين موجودتين في المبنى لحظة انهياره وأصيبتا بجروح عندما حاولتا إنقاذ نفسيهما، وقد أكّدتا أنّ الهرّ تعود ملكيته للعائلة. أمّا ربّ هذه الأسرة إدغار، فلا يزال في عداد المفقودين.


ومساء الأحد تم هدم ما تبقى من المبنى نظرا إلى أن الأجزاء التي كانت لا تزال صامدة كانت تشكّل خطرا، وهو ما مكّن فرق الإغاثة من الوصول إلى أقسام كان يتعذّر عليم قبل ذلك بلوغها.


وأشاد رئيس بلدية سيرفسايد تشارلز بوركيت بـ"التقدم المذهل" الذي حققته فرق الإنقاذ التي تناوبت على مدار الساعة في موقع الكارثة.


وقال آلان كومينسكي، مسؤول خدمات الإطفاء في ميامي ديد، إن فرق الإنقاذ ركزت عمليات البحث في مواقع السلالم حيث من الممكن أن يكون هناك سكان حوصِروا وهم يحاولون الهرب، وكذلك في داخل الغرف.

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وائل لطفي

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