السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من الاصابات اليومية بكورونا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

قالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم السبت، إن كوريا الجنوبية
سجلت 1378 إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أعلى عدد على الإطلاق من الإصابات اليومية الجديدة.
 

وقالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنه اعتبارا من يوم الإثنين سيتم تشديد القيود المفروضة بشأن فيروس كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في سول والمناطق المجاورة لأول مرة حيث أدت سلسلة من الإصابة القياسية الجديدة بكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف من انتشار الفيروس.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

 

ترتيب إصابات  كورونا علي مستوي العالم 

 

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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