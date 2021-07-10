نزول أكثر من 130 مهاجرا من سفينة «Ocean Viking» إلى صقلية الإيطالية

أعلنت منظمة "Sos Medirerranee" غير الحكومية الفرنسية الألمانية أن أكثر من 130 من أصل 572 مهاجرا انتقلوا من سفينة "Ocean Viking" إلى مدينة أوغوستا غرب صقلية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت المنظمة: "حتى هذه اللحظة تمكن 133 ناجيا، بينهم قاصرون وأشخاص من ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة، من النزول من سفينة Ocean Viking إلى أوغوستا في صقلية".

وأضافت المنظمة أن عملية انتقال المهاجرين إلى سواحل الجزيرة الإيطالية ستستأنف صباح يوم السبت.

والخميس حصلت السفينة على سماح رسمي من السلطات الإيطالية بالرسو في ميناء أوغوستا غرب صقلية وعلى متنها 572 مهاجرا أنقذوا في 6 عمليات بمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط​​، بينهم نساء وقصر عديدون.

والجمعة ذكرت مصادر أمنية إيطالية أن الطاقم الطبي من مكتب الصحة البحرية والجوية والحدودية سيقوم على متن السفينة بإجراء الفحوصات اللازمة وسيخضع جميع المهاجرين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا".

وأضافت أنه سيتم نقل القاصرين إلى الملاجئ، بينما يجب أن يعتلي الآخرون متن سفينة الحجر الصحي للخضوع للمراقبة الصحية المخطط لها.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية الأحد، أنه سيتمّ إنزال 370 شخصًا أنقذتهم سفينة "أوشن فايكينغ" قبالة سواحل ليبيا بين الخميس والجمعة في جزيرة صقلية الإيطالية.



وكتبت المنظمة، مقرها في مرسيليا في جنوب فرنسا، في تغريدة "ارتياح كبير هذا المساء: تم تخصيص مكان آمن لسفينة أوشن فايكينج في أوغوستا في صقلية. سنصل إلى هناك غدًا (الاثنين) صباحًا".



ولم يتسنّ التواصل مع خفر السواحل الإيطاليين مساء الأحد لتأكيد هذا الإعلان.



كانت المنظمة قد أوضحت مساء السبت أنها وجّهت طلبات إلى السلطات البحرية الليبية لإنزال المهاجرين في مكان آمن، وبعد عدم تلقيها أي ردّ طلبت دعم سلطات مالطا وإيطاليا، الدولتين الأوروبيتين الأقرب، في وقت كانت الأحوال الجوية تسوء.



وخلال 3 عمليات منفصلة، أنقذت منظمة "أوشن فايكينغ" 374 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، من بينهم حامل بشهرها الثامن أجلاها السبت خفر السواحل الإيطاليون.



وبين المهاجرين الذين انقذوا وهم قادمون من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ثمة 165 قاصرًا معظمهم (131) لا يرافقهم شخص راشد، بحسب المنظمة، بالإضافة إلى 35 طفلًا تراوح أعمارهم بين 5 و15 عامًا و21 آخرين لا تفوق أعمارهم الأربعة أعوام.