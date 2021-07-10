المكسيك تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 9319 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع الإصابات هذا الأسبوع في ظل مؤشرات على تزايد انتشار الوباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوزارة سجلت أيضا 217 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الأخير.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و577 ألفا و140 حالة، والوفيات إلى 234 ألفا و675 حالة.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير. وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الرقم الرسمي.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة، ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.