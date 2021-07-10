الموسيقار اليمنى أحمد فتحى: أسعى لتقديم أغنيات ترضى الذوق العربى

أكد المطرب والموسيقار اليمني أحمد فتحي، سعيه خلال الفترة المقبلة لتقديم أغنيات ترضي جمهوره والذوق العربي، وذلك بعد أن كان تركيزه منصبًا على الموسيقى والمشاركة في الحفلات الأوركسترالية لفترات طويلة، لافتًا إلى أنه قدم العديد من المؤلفات الموسيقية والتي قام بعزفها مع كبرى الفرق الأوركسترالية العالمية في روسيا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا.

وأشار المطرب والموسيقار اليمني أحمد فتحي، إلى أنه سينتهي خلال الأيام المقبلة من مقطوعة موسيقية جديدة تحمل اسم "يمامة"، وذلك بعد حالة من النشاط الفني والموسيقي خلال المرحلة الماضية، والتي كان آخرها طرحه أغنية بعنوان "تدلعين".



وقال إن أغنية "تدلعين" هي أغنية مختلفة وأهم ما يميزها أنها تتسم بالإيقاع الراقص والمرح، معربًا عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها من الجمهور المصري والعربي عن هذه الأغنية، والتي حققت نجاحًا على مستوى مختلف الأعمار وخاصة الشباب.



وأضاف أن الأغنية تم طرحها مؤخرًا وهي من كلمات أبو نشوان، ومن ألحانه وتوزيع أحمد صالح، بمشاركة عازف القانون مصطفى عبد الخالق، وعازف الكوله نادر الشاعر وفريق الكورال اليمني بالقاهرة، وهندسة صوت وتسجيل تامر حسن.



وكان المطرب والموسيقار اليمني أحمد فتحي قد طرح في رمضان الماضي أغنية بعنوان: "مرحبا رمضان"، وهي أيضًا من ألحانه وغنائه، ومن كلمات محمود الحاج، وتوزيع أحمد صالح، بمشاركة الكورال اليمني بالقاهرة، وقبلها أغنية "زعفراني"، وقبلها كانت أغنية "أبشرك يا سالم" ولاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.



المطرب والموسيقار أحمد فتحي هو والد المطربة "بلقيس"، موسيقار يمني هاجر إلى القاهرة عاصمة الفن لاحتراف الموسيقى في سبعينيات القرن الماضي ولقب بـ "ملك العود"، حاصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة، كما كان عضوًا بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية الدولي للموسيقى والغناء، وأيضًا كان عضوًا للجنة تحكيم المسابقة العربية للآلات الشرقية بدار الأوبرا المصرية.