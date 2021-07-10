السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

سلوى خطاب: دورى فى فيلمى الجديد مفاجأة للجمهور

سلوي خطاب
سلوي خطاب

تفاضل الفنانة سلوى خطاب بين عدة أعمال سينمائية ودرامية ومسرحية جديدة تلقت عروضًا للمشاركة فيها، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بتلك الأعمال قبل حسمها أمر المشاركة فيها، مؤكدة حرصها على التنوع في مختلف الأدوار التي تشارك فيها، معربة عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل "وكل ما نفترق" والذي تم عرضه في مارثون دراما رمضان الماضي.


وقالت سلوى خطاب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها تركز حاليا على دراسة السيناريوهات المعروضة عليها على مستوى السينما والدراما والمسرح، مشيرة إلى أنها اقتربت بشكل كبير من التعاقد على عمل سينمائي جديد يختلف دورها فيه عن الأدوار الكوميدية التي قدمتها خلال الفترة الأخيرة وتعتبره بمثابة مفاجأة للجمهور.


وأضافت أن الإنتاج السينمائي في مصر سيظل متفوقا وصامدا أمام مختلف التحديات، مشيرة إلى أنه بالرغم من معاناة مختلف القطاعات في دول العالم من أزمة كورونا، إلا أن صناعة السينما في مصر ظلت صامدة بالرغم من وجود بعض الصعوبات الخاصة بتصوير الأعمال السينمائية وطرحها في دور العرض السينمائي، حيث تم تقديم العديد من الأفلام.


ولفتت إلى أن الأسواق الجديدة للسينما المصرية في عدد من الدول العربية ستساعد على إحداث انتعاشة لصناعة السينما في مصر وإحداث ترويج بشكل أكبر للفيلم المصري، مما سينعكس بشكل إيجابي للغاية على مستوى صناعة السينما وفنياتها وأدواتها، المنتظر أن تشهد تطورا كبيرا لتواكب تطلعات الجمهور.


جدير بالذكر أن أخر مشاركات الفنانة سلوى خطاب في الدراما كانت في مسلسل "وكل ما نفترق" والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2021، والذي شاركها فيه البطولة كل من الفنانة ريهام حجاج، وأحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، ورحاب الجمل، وأحمد صيام، وطارق عبد العزيز، وهند عبد الحليم، قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إخراج كريم العدل.

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