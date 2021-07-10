رئيس تونس يشكر ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان

رئيس تونس يشكر ولي العهد السعودي

شكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المملكة على دعمها لتونس في مكافحة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، ذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد وبن سلمان أجريا مكالمة هاتفية مثلت "فرصة لاستعراض روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين وللتأكيد على الإرادة المشتركة في مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي المتينة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".

و أعرب بن سلمان، حسب البيان، عن استعداد السعودية "لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من تلاقيح وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد-19 في أسرع الأوقات".

و من جانبه، أعرب الرئيس التونسي "عن فائق تقديره وشكره للدعم السعودي في هذا الظرف الوبائي الدقيق، و حمل ولي العهد السعودي نقل تحياته الأخوية" عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز.

و تواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات الوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.