السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

وزير الخارجية الأمريكى ونظيره القطرى يبحثان ملفات لبنان وأفغانستان والأمن الإقليمى

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني العديد من الملفات الإقليمية.

وأوضح "برايس"، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول قضايا الأمن الإقليمي، وتعهُد قطر الأخير بمساعدة لبنان، ودعم مفاوضات السلام في أفغانستان.

وأضاف البيان أن بلينكن "سلط الضوء على أهمية الشراكة القوية مع قطر، وشكر وزير الخارجية على دور قطر في دفع عجلة السلام والأمن في المنطقة".

وعلى صعيد آخر، قالت السفيرتان الأمريكية والفرنسية لدى بيروت، في بيان مشترك، إن لبنان "بحاجة ماسة" إلى حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وجاء تصريح السفيرتين دوروثي شيا وآن جريو بعد يوم من إجراء محادثات في الرياض مع مسؤولين سعوديين حول كيفية إيجاد استراتيجية موحدة لمساعدة لبنان.

وأشار البيان إلى أن فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى ستواصل تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني، بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي.

وكان اجتماع الرياض متابعة للاجتماع الثلاثي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الشهر الماضي في إيطاليا.

ويعاني لبنان من نقص حاد في المنتجات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والوقود وحليب الأطفال، وسط تضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي والهبوط الحر للعملة الوطنية.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة اللبنانية 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 364 مقيمًا و40 وافدًا، ليستمر ارتفاع معدل الإصابات لليوم الثالث على التوالي بعد أسابيع من التراجع الملموس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 547 ألفًا 170 حالة.

وأكد التقرير اليومي للوزارة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من ظهور الفيروس في لبنان إلى 7871 حالة.

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