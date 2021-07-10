السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور بشأن المنظومة التعليمية الجديدة

طارق شوقي
طارق شوقي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن أن الوزارة سوف تطلق حملة توعية لأولياء الأمور بالمنظومة التعليمية الجديدة لتوضيحها.

 

وشدد وزير التعليم في تصريحات له عبر مجموعة بناء التعليم المصري عبر تطبيق "واتس آب"، قائلآ: «أرجو أن يساعدنا الجميع ممن يدركون ما تحقق وممن يشاركوننا حلم تقديم تعليم عالمي مجاني رصين لابنائنا وبناتنا».

 

وأضاف شوقي: «أن الدولة تقوم بدورها بجهد كبير وعلى أولياء الأمور القيام بدورهم لمساعدتنا على تقديم تعليم جيد لابنائهم».

 

وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدروس الخصوصية ستظل موجودة مثلها مثل أى "بيزنس" طالما هناك جمهور.

 

وأوضح أن القضاء على الدروس الخصوصية واستعادة التعليم المختطف، يبدأ بفهم صحيح للأمور وضرورة التعلم الصحيح من المصادر الصحيحة، ثم فرض إرادة أولياء الأمور الواعين على أبنائهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

 

ووجه التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، صباح غدا.

وقال وزير التعليم في رسالته، في رسالة إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة 2021: «أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع إتمام الإجراءات الاحترازية،  وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة.. نتمنى لكل منكم تحقيق الأحلام والنجاح الباهر بإذن الله».

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