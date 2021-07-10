السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفحم 53 رأس ماشية وخراف فى حريق هائل بالشيخ والى فى الداخلة

حريق ماشية
حريق ماشية

التهم حريق كبير بقرية الشيخ والي التابعة لمركز الداخلة في الوادي الجديد عددًا كبيرًا من الماشية والخراف الموجودة داخل حظيرة كبيرة بمزرعة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق في محاولة للسيطرة على النيران قبل امتداده للمزارع المجاورة.

تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير في عدد 2 حظيرة ماشية بمنطقة عطية شمال قريه الشيخ والى بالداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء في محاوله للسيطرة عليها قبل إمتدادها للمزارع المجاورة، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود إختناقات بسبب الدخان الكثيف الذي حاصر المنطقة، وتبين تفحم 53 رأس إنتاج حيواني منهم 25 رأس ماشية و28 رأس قطيع خراف بسبب النيران الكثيفه التي انتشرت من مكان لأخر بسبب فعل الرياح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

 

وفي سياق آخر، أدى انفجار أنبوبة بوتجاز داخل مقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الراشدة التابعة لمحافظة الوادي الجديد إلي تهتك بعض حوائط المبنى، ولا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية، حيث سمع الأهالي صوت دوي إنفجار في ساعات متأخرة من الليل داخل جمعية تنمية المجتمع، ونم الدفع بسيارة الإطفاء لمكان الإنفجار بعد أن دخل الأهالي بالبطاطين والمياة في لإنقاذ الموقف قبل وصول النيران للمساكن المجاورة.

 تلقي اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجدة بوجود إنفجار في جمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة بمركز الداخلة، أثر إنفجار أنبوبة بوتجاز داخل الجمعية دون حدوث إصابات ولا خسائر بشرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لمكان الإنفجار والسيطرة عليه تماما وأكد شهود عيان أن الإنفجار أدي إلي تصدع مبني الجمعية وإنهيار حوائط النادي النسائي الموجود داخل الجمعية.

 

FB_IMG_1625874961616
FB_IMG_1625874961616
التهم حريق كبير الوادي الجديد الماشية حظيرة الحماية المدنية والإطفاء النيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

الأمن يفحص فيديو سرقة صندوق تبرعات للأيتام من أمام مسجد ببهتيم

ضوابط ومعايير حصول المتعافين من الإدمان على قرض «بداية جديدة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو