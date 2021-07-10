تفحم 53 رأس ماشية وخراف فى حريق هائل بالشيخ والى فى الداخلة

التهم حريق كبير بقرية الشيخ والي التابعة لمركز الداخلة في الوادي الجديد عددًا كبيرًا من الماشية والخراف الموجودة داخل حظيرة كبيرة بمزرعة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق في محاولة للسيطرة على النيران قبل امتداده للمزارع المجاورة.

تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير في عدد 2 حظيرة ماشية بمنطقة عطية شمال قريه الشيخ والى بالداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء في محاوله للسيطرة عليها قبل إمتدادها للمزارع المجاورة، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف تحسبًا لوجود إختناقات بسبب الدخان الكثيف الذي حاصر المنطقة، وتبين تفحم 53 رأس إنتاج حيواني منهم 25 رأس ماشية و28 رأس قطيع خراف بسبب النيران الكثيفه التي انتشرت من مكان لأخر بسبب فعل الرياح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.

وفي سياق آخر، أدى انفجار أنبوبة بوتجاز داخل مقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الراشدة التابعة لمحافظة الوادي الجديد إلي تهتك بعض حوائط المبنى، ولا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية، حيث سمع الأهالي صوت دوي إنفجار في ساعات متأخرة من الليل داخل جمعية تنمية المجتمع، ونم الدفع بسيارة الإطفاء لمكان الإنفجار بعد أن دخل الأهالي بالبطاطين والمياة في لإنقاذ الموقف قبل وصول النيران للمساكن المجاورة.

تلقي اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجدة بوجود إنفجار في جمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة بمركز الداخلة، أثر إنفجار أنبوبة بوتجاز داخل الجمعية دون حدوث إصابات ولا خسائر بشرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لمكان الإنفجار والسيطرة عليه تماما وأكد شهود عيان أن الإنفجار أدي إلي تصدع مبني الجمعية وإنهيار حوائط النادي النسائي الموجود داخل الجمعية.