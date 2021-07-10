الصحة: الأطفال دون الخامسة مهددون بخطر الوفاة بسبب الغذاء غير الآمن

الصحة تحذر: الأطفال دون الخامسة مهددون بخطر الوفاة بسبب الغذاء غير الأمن

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أن الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم يواجهون خطرًا مضاعفًا للإصابة بسوء التغذية والوفاة بسبب الغذاء غير الآمن.

وشددت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على ضرورة الحرص على أن يتناول الأطفال غذاء صحي وآمن دائمًا.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هناك 148 مليون طفل أقصر قامة من المتوسط الطبيعي لأعمالهم.



وأشارت وزارة الصحة والسكان أن 45 مليون طفل أقل وزنا من المتوسط الطبيعي لطولهم

ولفتت وزارة الصحة والسكان إلى أن الغذاء غير الأمن هو سبب وفاة واحدة من كل 6 كل وفيات ناجمة عن الاسهال الذي يشكل سببت رئيسيا للوفاة في هذه الفئة العمرية.



وكانت قد أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا لصحة الأطفال في المدارس والأطفال الرضع داخل الوحدات الصحية حيث كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص ١٤ مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وتابعت أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال ٢٥٠ عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.