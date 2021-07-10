سفيرتا واشنطن وباريس فى بيروت: لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة

قالت السفيرتان الأمريكية والفرنسية لدى بيروت، في بيان مشترك يوم الجمعة، إن لبنان "بحاجة ماسة" إلى حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجه من أزمته الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

وجاء تصريح السفيرتين دوروثي شيا وآن غريو بعد يوم من إجراء محادثات في الرياض مع مسؤولين سعوديين حول كيفية إيجاد استراتيجية موحدة لمساعدة لبنان.

وأشار البيان إلى أن فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى ستواصل تقديم المساعدة العاجلة للشعب اللبناني، بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي.

وكان اجتماع الرياض متابعة للاجتماع الثلاثي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود الشهر الماضي في إيطاليا.

ويعاني لبنان من نقص حاد في المنتجات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والوقود وحليب الأطفال، وسط تضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي والهبوط الحر للعملة الوطنية.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة اللبنانية 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 364 مقيما و40 وافدا، ليستمر ارتفاع معدل الإصابات لليوم الثالث على التوالي بعد أسابيع من التراجع الملموس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 547 ألفا 170 حالة.

وأكد التقرير اليومي للوزارة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة من ظهور الفيروس في لبنان إلى 7871 حالة.

وأفادت بحصول 12706 مواطنين على الجرعة الأولى للقاح كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى إلى مليون و65 ألفا و89 حالة، فيما حصل على الجرعة الثانية 17088 مواطنا أمس، ليرتفع إجمالي الحاصلين على الجرعة الثانية 569352 شخصا.

ولم يشر التقرير إلى اكتشاف إصابات جديدة بمتحور دلتا من فيروس كورونا والذي تم الإعلان عن ظهوره في لبنان الأسبوع الماضي.