اليوم.. الصحة تعقد غرفة أزمات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

تعقد اليوم السبت وزارة الصحة والسكان غرفة الأزمات الخاصة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة في ظل إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشددت وزارة الصحة السكان على أنه من الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا أثناء فترة الامتحانات.

وأكدت الوزارة على الحرص على أخذ المتعلقات الشخصية بكل طالب قبل الذهاب الإمتحانات، وتشمل ارتداء الكمامات، مطهر الأيدى، مناديل ورقية، أدوات الامتحانات المطلوبة، زجاجة مياه شخصية.

وكانت مصادر بوزارة الصحة والسكان، قد أكدت انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بتأمين امتحانات الثانوية العامة طبياً، ضمن إجراءاتها للتصدى لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الوزارة لديها خبرة كافية لتأمين امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها اليوم السبت في كافة المحافظات، بعد تجربتها الناجحة العام الماضي.

وأضافت المصادر أن وزارة الصحة شددتها في خطتها التي يتم تطبيقها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة في خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت أنه سيتم تشكيل غرفة أزمات بوزارة الصحة والسكان، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وسيتم ربطها بكافة المحافظات لمتابعة الحالات المرضية أو المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بلجان الثانوية العامة، بالإضافة إلى توفير سيارات اسعاف في محيط اللجان.

وأكدت المصادر أنه سيتم إلزام الطلاب بالكمامة طول فترة الامتحان، على أن يقوم المراقب بتطهير يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الأسئلة والإجابات مباشرة ويرتدي قفازا قبل جمع أوراق الإجابات في نهاية الامتحان، وعند خروج الطلاب بعد انتهاء الامتحان يجب أن يتم بانتظام والعمل على منع التزاحم، وتطهير أسطح مقاعد الطلاب والقاعات والأبواب والنوافذ عقب كل امتحان.

وأشارت إلى التشديد على كافة المدارس بضرورة التهوية الجيدة الطبيعية عن طريق فتحات النوافذ، والامتناع عن التدخين في جميع أرجاء المبنى التعليمي، والتزام المراقبين بالكمامات، واتباع تعليمات مكافحة العدوى، وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه، وتوزيع المقاعد بحيث يكون بين الطلاب مترين على الأقل من جميع الجهات.