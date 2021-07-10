السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوبا تسجل رقما قياسيا جديدا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا

كورونا في كوبا
كورونا في كوبا

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في كوبا  لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 6422 حالة أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل قبل بضعة أيام فقط، في حين بلغت الوفيات 28 حالة في الوقت الذي تكافح فيه الجزيرة لاحتواء الفيروس في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير وفي العاصمة هافانا.
 

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" إن هذا الرقم القياسي يأتي في نفس اليوم الذي حصل فيه أحد اللقاحات الخمسة المرشحة في كوبا، وهو لقاح "أبدالا" ذو الثلاث جرعات، على موافقة الجهات التنظيمية المحلية للاستخدام في حالات الطوارئ، الأمر الذي قد يساعد في تسريع حملة التطعيم في الجزيرة التي قررت صنع جرعاتها الخاصة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بدلا من شراء لقاحات من بلدان أخرى.
 

وقالت السلطات الصحية المحلية إن نحو نصف جميع الحالات سجلت فى إقليم ماتانزاس، البؤرة الحالية للجائحة في كوبا، حيث أعيد فتح منتجع فاراديرو الشاطئي أمام السياحة في أواخر العام الماضي، والذي قد يكون تسبب في زيادة انتشار المرض.
 

وقال الدكتور فرانسيسكو دوران المدير الوطني لعلم الأوبئة في مؤتمر عبر الفيديو: "ليس من الضروري أن اقول إن هذا هو أسوأ يوم تشهده كوبا منذ بداية الجائحة".
 

وقد ارتفعت أعداد حالات كوفيد-19 باطراد منذ أواخر العام الماضي بعد أن أعادت كوبا فتح حدودها أمام السياحة في نوفمبر الماضي.

 

وذكرت وزارة الصحة العامة أن إجمالى عدد الحالات منذ بداية الجائحة وصل إلى 219 ألفا حتى يوم الجمعة وتم تأكيد 1431 حالة وفاة، وفي عام 2020، قالت كوبا إن لديها نحو 12200 حالة فقط من حالات كوفيد-19.
 

واختارت كوبا تطوير وإنتاج لقاح محلي ضد الفيروس القاتل وهو اختبار صعب لصناعة التكنولوجيا الحيوية التي عانت من نقص الاستثمار والصعوبات التي فرضها تشديد الحظر الأمريكي في السنوات الأخيرة.

فيروس كورونا كورونا بفيروس كورونا كوبا فيروس الإصابات بفيروس كورونا فيروس كورون الاصابات إصابات الإصابات بفيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

الصحة: 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و17 حالة وفاة

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

مندوب مصر بالأمم المتحدة يوضح سبب تنصل مجلس الأمن من مناقشة أزمة سد النهضة

الأمن يفحص فيديو سرقة صندوق تبرعات للأيتام من أمام مسجد ببهتيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو