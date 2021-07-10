السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برنامج الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار الغذاء يسهم في زيادة الجوع بنسبة 74%

برنامج الأغذية العالمى: ارتفاع أسعار الغذاء يسهم فى زيادة الجوع بنسبة 74%

برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن انعدام الأمن الغذائي الحاد قفز بنسبة 74 في المئة هذا العام.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أشار البرنامج إلى أن عددا قياسيا يبلغ 270 مليون شخصا يعانون هذا العام أو معرضون لخطر المعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يعرف بأنه أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو مصادر الرزق أو كليهما.

 

و قال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في البرنامج: "أسعار الغذاء المرتفعة هي الصديق الوفي الجديد للجوع".

 

و أضاف: "لدينا بالفعل الصراع والمناخ وكوفيد-19 تتضافر معا والآن انضمت أسعار الغذاء إلى هذا الثلاثي القاتل".

 

و قال البرنامج إن متوسط أسعار طحين القمح في لبنان ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 219 في المئة مع تسارع الاضطرابات الاقتصادية بينما زادت أسعار زيت الطهي 440 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام في سوريا.

 

و أوضح مؤشر البرنامج لأسعار المواد الغذائية أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في الأسواق الدولية بمعدل سنوي 33.9 في المئة في يونيو.

 

و رغم ذلك فقد انخفضت الأسعار في يونيو مقارنة بما كانت عليه في مايو لتسجل أول انخفاض من نوعه منذ 12 شهرا.

 

و بعد أن ظل الجوع العالمي يتراجع لعشرات السنين فإنه يشهد ارتفاعا متواصلا منذ 2016.

 

و يستهدف البرنامج هذا العام مساعدة 139 مليون شخص.

 

و علي صعيد آخر ، قال تومي تومبسون منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي  إن البرنامج استأنف توصيل المساعدات إلى إقليم تيجراي الإثيوبي ويتوقع بلوغ 40 ألفا من الذين يواجهون مجاعة في الأيام المقبلة.

 

لكنه أضاف أن البرنامج يواجه مشكلات مستمرة في الوصول، وأنه "متأخر بشدة" في عملياته.

 

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تجراي التي كانت تحكم الإقليم يوم الاثنين إنها استعادت السيطرة على العاصمة مقلي بعد قتال استمر نحو ثمانية أشهر.

 

وقال تومبسون في تصريحات من مقلي في إفادة للأمم المتحدة في جنيف إن القتال استمر في بعض "البؤر الساخنة"، لكنه عبر عن "تفاؤل حذر" بإمكانية إقامة جسر جوي في الأيام المقبلة لتسريع توصيل المساعدات.

 

وفي سياق متصل، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، اليوم الجمعة، أن القوات الإثيوبية المركزية اضطرت للانسحاب من تيجراي.

 

وأكدت الجبهة أنهم سيواصلون حربهم لتحرير الإقليم من القوات المركزية الحكومية، وفقا لما أوردته قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

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وائل لطفي

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