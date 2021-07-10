السبت 10 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1250 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، وفاة 5 حالات إصابة بكورونا، وهو الرقم المسجل لليوم الثالث على التوالي ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 9351.

وبحسب إحصاءات الوزارة، فقد ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 539839 إصابة، بعد تسجيل 1250 إصابة جديدة اليوم، انخفاضًا من 1336 إصابة سجلت الخميس.

وحسب النشرة اليومية لتتبع الفيروس التي تنشرها الوزارة، فقد ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 523128 بعد تسجيل 751 حالة شفاء اليوم من الفيروس.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة، ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

ترتيب إصابات  كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

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