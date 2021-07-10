مالطا تمنع الزوار غير المطعمين بالكامل ضد كورونا من دخول أراضيها

أعلن وزير الصحة في مالطا كريس فيرن، عن قرار منع دخول جميع الزوار إلى البلاد اعتبارًا من 14 يوليو، ما لم يكونوا مطعمين بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قال "فيرن" في مؤتمر صحفي: "سنكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك، لكننا بحاجة لحماية مجتمعنا".

وأضاف الوزير أن مالطا تعترف فقط بشهادات التطعيم الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وجاء هذا القرار بعد أن شهدت البلاد تضاعفًا في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ يوم الإثنين.

يذكر أن مالطا طعمت بالفعل 79 بالمئة من سكانها البالغين بشكل كامل، وتتطلع إلى رفع هذا الرقم إلى 85 بالمئة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، و جلطات دموية.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.