محمد عبدالنبى يوقع ويناقش كتابه «فى غرفة الكتابة» بمكتبة ديوان

على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ تستضيف مكتبة ديوان بفرع مصر الجديدة٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ حفل إطلاق ومناقشة أحدث إبداعات الكاتب محمد عبد النبي٬ والصادر حديثا عن دار الكرمة للنشر٬ كتاب «في غرف الكتابة»، ويدير اللقاء سيد محمود.

ويأخذنا الكاتب محمد عبدالنبي٬ والذي وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية، عن روايته "في غرفة العنكبوت" والصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع.

كما فاز محمد عبدالنبي عن نفس الرواية بجائزة ساويرس الأدبية، وجائزة معهد العالم العربي في باريس. إلى غرفة الكتابة، لنستكشف معه فيها جوانب أخرى للأدب، من زوايا غير مباشرة، وبعيدة قليلًا عن مَطالب التقنية والحِرفة، مثل: كيف تتشكَّل ذائقتنا الأدبية عبر القراءة؟ وما دور التذكُّر والنسيان فيها؟ وأسئلة أخرى تتناول قيمة الصمت والعزلة واتخاذ مسافة، ومعنى أن ننصت، والعلاقة بين الموسيقى والكتابة.

تطرح المقالات أسئلتها الخاصة، وتغامر في بعض الأحيان بتقديم إجابات غير نهائية، وفي هذا كله تستند بوضوح إلى تجارب أدبية وفنية وتتجادل معها وتستفهمها؛ قد تكون تلك التجارب فيلمًا أو رواية أو قصيدة، أو حتى مشهدًا بعينه من رواية تحولت إلى أكثر من فيلم، مثل مشهد قمصان جاتسبي الملونة في رواية «جاتسبي العظيم»، ولغز الجمال الذي قد يدفعنا من رهافته إلى البكاء.

رحلة أدبية ممتعة وعميقة.

يشار إلى أن محمد عبدالنبي، كاتب ومترجم مصري، وُلِد في محافظة الدقهلية عام 1977، وحصل على ليسانس اللغات والترجمة (قسم اللغة الإنجليزية) من جامعة الأزهر.

وله كثير من المؤلفات بين القصة والرواية، وحاز جائزة ساويرس الأدبية أكثر من مرَّة، أحدث أعماله مجموعة «كان ياما كان»، ورواية «في غرفة العنكبوت»؛ التي فازت بجوائز مختلفة ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية عام 2017، وفازت أيضًا ترجمتها الفرنسية بجائزة معهد العالم العربي في باريس عام 2019.

وترجم كثيرًا من الكتب المهمة، الأدبية وغير الأدبية، منها روايتان لهشام مطر، و«تمبكتو» لـ«بول أوستر»، و«ضوء الحرب» لـ«مايكل أونداتجي»، وكتاب «قلق السعي إلى المكانة» لـ«آلان دو بوتون». وصدرت له عن دار الكرمة ترجمة ثلاث روايات: «جسور مقاطعة ماديسون» لـ«روبرت جيمس والر»، و«مليون نافذة» لـ«جيرالد مرنين»، و«النورس جوناثان ليفنجستون» لـ«ريتشارد باخ».

يُسهم في مجال التدريب على الكتابة الأدبية منذ عام 2009 بورشة أدبية تحت عنوان «الحكاية وما فيها»، تخرَّج منها عدد من الكُتَّاب، وله كتاب بالعنوان نفسه عن تقنيات الكتابة وأساليبها.