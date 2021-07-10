صفاء أبوالسعود: جيهان السادات شخصية عظيمة

صفاء أبوالسعود: جيهان السادات شخصية عظيمة
نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، السيدة الفاضلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح الجمعة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء للمجتمع المصري.
وقالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن مصر فقدت شخصية عظيمة ونموذجا مشرفا للمرأة المصرية، فكانت رحمها الله مثالا يحتذى به في العطاء والإخلاص، ولن ينسى المجتمع المصري ما قدمته من جهود حقيقية للارتقاء بقضايا وحقوق المرأة المصرية بشكل خاص والأسرة بشكل عام، فاستحقت عن جدارة نيل عشرات الجوائز الوطنية والدولية.