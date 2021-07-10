صفاء أبوالسعود: جيهان السادات شخصية عظيمة

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، السيدة الفاضلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح الجمعة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء للمجتمع المصري.



وقالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن مصر فقدت شخصية عظيمة ونموذجا مشرفا للمرأة المصرية، فكانت رحمها الله مثالا يحتذى به في العطاء والإخلاص، ولن ينسى المجتمع المصري ما قدمته من جهود حقيقية للارتقاء بقضايا وحقوق المرأة المصرية بشكل خاص والأسرة بشكل عام، فاستحقت عن جدارة نيل عشرات الجوائز الوطنية والدولية.