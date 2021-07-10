السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى كمال ينضم إلى أسرة «ألمظ وسى عبده»

الفنان هاني كمال
الفنان هاني كمال

انضم الفنان هاني كمال إلى أسرة مسرحية "ألمظ وسي عبده" ليقدم خلال العمل أحد الأدوار الرئيسية خلال الموسم الثاني المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة بمدينة الإسكندرية.
 

ويتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

 

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، وتصميم أزياء مروة عودة، وتأليف موسيقى أحمد مصطفى، وتصميم استعراضات سالي أحمد، وجرافيك ومابينج محمد المأموني، وتصميم إضاءة عز حلمي، وتنسيق مناظر سماح نبيل، وتصميم دعاية مصطفى عوض، وماكير لمياء محمود، وكوافير محمد شاكر، ومخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوي.


الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده"  إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.


مسرحية "ألمظ وسى عبده" بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

مندوب مصر بالأمم المتحدة يوضح سبب تنصل مجلس الأمن من مناقشة أزمة سد النهضة

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

الأمن يفحص فيديو سرقة صندوق تبرعات للأيتام من أمام مسجد ببهتيم

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو