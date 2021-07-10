هانى كمال ينضم إلى أسرة «ألمظ وسى عبده»

انضم الفنان هاني كمال إلى أسرة مسرحية "ألمظ وسي عبده" ليقدم خلال العمل أحد الأدوار الرئيسية خلال الموسم الثاني المقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة بمدينة الإسكندرية.



ويتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، وتصميم أزياء مروة عودة، وتأليف موسيقى أحمد مصطفى، وتصميم استعراضات سالي أحمد، وجرافيك ومابينج محمد المأموني، وتصميم إضاءة عز حلمي، وتنسيق مناظر سماح نبيل، وتصميم دعاية مصطفى عوض، وماكير لمياء محمود، وكوافير محمد شاكر، ومخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوي.



الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.



مسرحية "ألمظ وسى عبده" بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.