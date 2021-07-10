السبت 10 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

روسيا: نتحدث مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات ضد سوريا

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

ذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به  بعد إقرار مجلس الأمن مشروع قرارا أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج بشأن تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود: "نعم، نحن نتحدث عن ذلك".

 

وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

 

وفرضت الولايات المتحدة منذ العام 2004 سلسلة من العقوبات على سوريا وسلطات البلاد وكثفت استخدام هذه الآلية خاصة بعد اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011.

 

وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو 2020 بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.

 

وتستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة، وذلك في الوقت الذي تستولي فيه الولايات المتحدة على مجموعة من أكبر الحقول النفطية السورية وتسعى إلى منع استعادة دمشق السيطرة عليها.

 

وفي 7 مايو وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أمر بتمديد عقوبات الولايات المتحدة ضد سوريا لعام واحد.

 

 وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا مستعدة للتعاون مع الهند بشأن شهادات المواطنين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأضاف لافروف - خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جيشانكار: "نحن مستعدون لمناقشة إمكانيات تنسيق أعمالنا المتعلقة بالمواطنين الذين تم تطعيمهم، فيما يتعلق بشهادة أولئك الذين تم تطعيمهم، أعتقد بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق هنا، وسيكون بمثابة نموذج للدول الأخرى".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.


وأشاد لافروف بالتعاون بين روسيا والهند في مكافحة فيروس "كورونا"، وشدد على أن البلدين يعارضان تسييس اللقاحات ومحاولات الاسترشاد بالمنافسة غير العادلة، مضيفًا "أنا واثق من أن غالبية الدول تشارك هذا النهج".

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