«السياحة»: حملات للتفتيش على الفنادق بالساحل الشمالى

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أمس الجمعة، عن الحملات التفتيشية التى تقوم بها فى منطقة الساحل الشمالى، وذلك فى إطار دورها الرقابى لتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية.

وأسفرت الحملات عن عدم إلتزام فندقين بتطبيق بعض الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الوزارة لإعادة تشغيل المنشات الفندقية، مما أدى إلى توجيه إنذار لهم لسرعة توفيق الأوضاع، على أن يتم التفتيش عليهم مرة أخرى، وإذا ثبت استمرار عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد أن قامت لجان وزارة السياحة بالمرور والتفتيش على ٢٤ فندقا و٣٧ مطعما سياحيا للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية واشتراطات سلامة الأغذية والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها.

كما استكملت الحملة تفتيشها فقد تم إلغاء تراخيص ٧ مطاعم لعدم قابليتها للتشغيل السياحي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ٥ آخرين لمخالفتها لشروط الترخيص الصادرة لها، والموافقة على تشغيل ٣ مطاعم جديدة تمهيدا لإصدار التراخيص السياحية لها. كما تم رصد ٧ مطاعم تقوم بأعمال التجديد والتطوير تمهيدا للافتتاح، كما تم معاينة ٤ فنادق جديدة تمهيدا لإصدار التراخيص السياحية لها مما يساعد علي زيادة الطاقة الفندقية بمنطقة الساحل الشمالي ومواجه زيادة الطلب على فنادق هذه المنطقة خاصة في فصل الصيف.



وفى سياق أخر قام الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف، بزيارة إلى محافظة الإسكندرية وقد التقى خلال زياراته بمحافظ الإسكندرية، لبحث سبل الترويج والتنشيبط للمحافظة، والتعرف على الأحداث والفعاليات التى تنظمها المحافظة وذلك لتعاون فى وضع الأجندة التى بصدد الوزارة أخراجها بالفعاليات والأحداث التى تنظمها مصر على مستوى المحافظات طوال العالم وذلك للترويج لها بالخارج، كما تم التشاور حول آليات رفع الوعى السياحى والأثرى للمحافظة وتنشيط حركة السياحة الداخلية.