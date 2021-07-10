أسعار صكوك أضحية عيد الأضحى المبارك 2021

يبحث كثير من المواطنين عن تفاصيل صكوك أضحية عيد الأضحى المبارك 2021، عبر محرك البحث "جوجل"، لمعرفة سعر صك الأضحية من وزارة الأوقاف 2021 وأماكن الحصول عليه.

تستعرض "الدستور" في ذلك التقرير التفاصيل الكاملة عن صكوك أضحية عيد الأضحى المبارك 2021.

صكوك الأضحية 2021



صرحت وزارة الأوقاف، عن سعر صك الأضحية الذي يبدأ من 2000 جنيه، وفقا لما ذكرته وزارة التموين لأسعار رأس البقر المستورد من السودان، والذي يتم تخصيصه للأضاحي بما يقرب من 14 ألف جنيه، ورأس البقر تجزى عن السبعة المضحيين.



ويتاح صك الأضحية من خلال وزارة الأوقاف 2021 التابع لمشروع صك الأضحية الذي توفره وزارة التموين المصرية من رؤوس الأضاحي من البقر السوداني، ويقرب من 600 طن لحم كدفعة أولى، ويتم الذبح خلال مدة الوقت الشرعي للذبح تحت الإشراف المشترك للوزارتين والطب البيطري.



كيفية الحصول على صك الأضحية 2021



يتاح الحصول على صك الأضحية من خلال وزارة الأوقاف عبر مديرية الأوقاف، ومن خلال البنك المركزي المصري، وعبر بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، ومن خلال البريد المصري، وخدمة الفوري.



وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن إجمالي مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف في هذا العام 1442هـ بلغت (65534195) جنيهًا إلى اليوم، بينما سجلت (11) مديرية الأوقاف مبيعات أعلى عن العام الماضي.



الأماكن للحصول على صك الأضحية 2021



مديريات الأوقاف لبيع صك الأضحية في المحافظات التالية:

بحيرة

شرقية

بنى سويف

فيوم

منيا

شمال سيناء

بحر الأحمر

قنا

سويس

جنوب سيناء

وادي الجديد



وعقدت وزارة الأوقاف بوتوكول وزارة التموين والتجارة المصرية بخصوص صكوك الأضاحى لإفادة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك حفاظا على حياتهم وضمان معيشة كريمة.