حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج المائية السبت 10 يوليو 2021

تقدم عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 10 يوليو 2021 لمواليد الأبراج الفلكية المائية على النحو التالي:



الحوت

مهنياً: يوم جيد جدا تحت تاثير القمر الجديد من السرطان لذلك مارس صلاحياتك وانتبه الى صحتك اعتن بعواطفك واشحن ذاتك بطاقة ايجابية انت تتمتع بحماية فلكية مهمة.

عاطفياً: مواقف مبرّرة من الشريك، بسبب ردات الفعل التي ظهرت أخيراً منك، عليك إصلاح الوضع بسرعة والتفاهم

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.



السرطان

مهنياً: قد ينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات، وتتعرّض جهودك ومحاولاتك للعرقلة وتواجه خصماً اومنافساً شرساً

عاطفياً: الحذر واجب مع الشريك، وخصوصاً أنّ سوء التفاهم في حال تكراره يعيق تطور العلاقة بينكما

صحياً: لا تترك الانعكاسات السلبية تؤثر في صحتك، وتخلص منها بالترفيه والتسلية.



العقرب

مهنياً: زيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة، وتكون حافزاً لتحقق خطواتك المستقبلية ومشاريعك المهمة

عاطفياً: التدخلات تؤدي إلى إشكال وخلاف قوي مع الشريك، وهذا بمثابة إنذار للمستقبل بغية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الأسوأ

صحياً: لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية تظهر تباعاً .

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

كما أنهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء.