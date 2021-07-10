ضوابط ومعايير حصول المتعافين من الإدمان على قرض «بداية جديدة»

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مبادرة "بداية جديدة" تم تخصيصها لإقراض المتعافين من مرض تعاطي وإدمان المواد المخدرة التابعين للخط الساخن للصندوق، وبدعم من بنك ناصر الاجتماعي، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم وذويهم.

أهداف مبادرة "بداية جديدة"



-الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان.

-تشجيع وحث المتعافين على الاستمرار في التعافي.

-توفير فرص عمل من خلال الإقراض وعمل مشروع صغير يساعد على تحمل أعباء الحياة.

-الحفاظ على أسرة المتعافي عن طريق تحسين الظروف المعيشية لهم.

-الحد من فرص تعرض المتعافى للانتكاسة.



المعايير والضوابط الخاصة بالمبادرة



-ضرورة أن يكون المتعافي منتظم في حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

-أن يكون المتعافي متوقف عن التعاطي مدة لا تقل عن 10 أشهر.

-ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.

-ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقليه مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

-أن يكون سن المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 عامًا.



خطوات التقديم على القرض



-تبدأ الخطوة الأولى برغبة المتعافي في الحصول على القرض، وأن يكون مر على مدة تعافيه 10 أشهر.

-يتواصل المتعافي مع أخصائي الخط الساخن المشرف على علاجه بشأن رغبته في الحصول على القرض.

-يتم تحديد موعد للمتعافي مع مختص من الصندوق لاستيفاء الأوراق وعمل دراسة جدوى للمشروع.

-يتولى الصندوق متابعة كافة الإجراءات الإدارية مع البنك لحين حصول المتعافي على القرض.