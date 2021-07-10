«الهلال الأحمر» تحدد إجراءات وشروط التطوع

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، أن جمعية الهلال تعمل على الجهود التطوعية بهدف تقوية أواصر المجتمع عبر تعزيز فكرة مساعدة الأشخاص الأضعف والأشد احتياجاً، والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتنمية قدرات الشباب عبر تدريبهم على مواجهة الحوادث وكيفية التعامل مع الكوارث.



وأضافت "القباج" في تصريحات لها، أن الهلال يعمل على الاستفادة من الطاقات الفكرية والعقلية واستنهاض الهمم لخدمة القضايا الاجتماعية والإنسانية، وتعويد النشء على إنكار الذات والتفاني في بذل العطاء دون مقابل مادي، لافتة إلى أن عدد متطوعي الهلال يصل إلى 30 ألف متطوع، حيث يعمل الهلال الأحمر على اجتذاب المتطوعين وتدريبهم والعمل على الاحتفاظ بهم.

أما عن خطوات التطوع أكدت جمعية الهلال الأحمر أنها تتمثل في:-

قيام المتطوع باستيفاء بيانات استمارة طلب التطوع في مجال بعينه وفقًا لخبراته وإمكاناته والأوقات التي يحددها بنفسه لأداء هذا العمل، وتسجل بسجلات الجمعية بالإدارة المختصة لإدراجها ضمن قاعدة البيانات التي تنظم هذا العمل، فيما يخص واجبات المتطوع أشارت إلى أنه ينبغي على المتطوع بعد قبوله في الهلال الأحمر المصري الالتزام بقواعد العمل التطوعي؛ طبقا لما تحدده الجمعية، إذ يجب عليه المحافظة على أمانة العمل التطوعي في شتى المجالات وعدم إفشاء أسرار المرضى والمتضررين من الكوارث...الخ، والمحافظة على الأدوات والمعدات المخصصة للأعمال التطوعية، والمشاركة في أعمال الإسعاف والإغاثة الميدانية.



وتغطي فروع الهلال الأحمر المصري محافظات الجمهورية، إذ تمتلك 27 فرعًا في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.