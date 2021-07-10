قافلة طبية للكشف على 700 مريض بالشرقية

نظمت النائبة مروة رفعت بيومي عضو مجلس النواب وأمين المرأة بحزب مستقبل وطن عن محافظة الشرقية، الجمعة 9 يوليو، قافلة طبية بقرية النكارية بمركز الزقازيق، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس الحزب.

وأوضحت النائبة أن القافلة أقيمت بمجمع الرواد الطبي تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، والاستشاريين وأساتذة الجامعة، وشملت تخصصات عظام، وأنف وأذن، وأسنان، وتحاليل طبية، ونساء، وأطفال، ومخ وأعصاب، وباطنة، وأمراض صدرية، وجلدية، ومسالك، وجراحة.

وأشارت "بيومي" إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على قرابة الـ700 حالة، منهم 56 مريضًا سيتم متابعتهم بشكل منتظم بمجمع عيادات مستقبل وطن بالزقازيق، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان.

ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة، مقدمين الشكر للنائبة على حسن الاستقبال والخدمة المجانية، في جو امن توفر فيه كافة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة البعد الاجتماعي وذلك بإقامة سرادق ضخم لاستقبال المواطنين وتوزيع الرقم المسلسل المخصص لكل عيادة.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها مستقبل وطن تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، بـ إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في إطار مبادرة "حياة كريمة".

يذكر أن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قال إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية هي: الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن.