«تعليم الفيوم»: اجتماع طارئ مع رؤساء لجان الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي خلال امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى تطبيق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المديرية والإدارة التعليمية.

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إلى تطبيق كافة تعليمات الوزارة بشأن امتحانات الثانوية العامة، حيث شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مشيرًا إلى أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة، ولم يحدث فيه أي نوع من التعديل، حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان، مؤكدًا أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال، ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وفي سياق متصل، تم تنظيم إجتماع طارئ مع رؤساء لجان الثانوية العامة بالفيوم تحت إشراف ومتابعة دكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وبحضور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من مسئولي تعليم الفيوم وغرفة العمليات بالمديرية، بقاعة المسرح بديوان المديرية، وتم التأكيد على التعليمات الواردة بالوزارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021م :

وناقش تكليف مديري الإدارات التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين بكل لجنة امتحانات ثانوية عامة، وذلك لتنظيم الطلاب خارج اللجنة وليس لهم الحق في الدخول للجنة، وذلك لمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجنة، بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة، ومراعاة التباعد الإجتماعي للطلاب قبل بدء الامتحان، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية في الحالات التالية: «أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية من الساعة 9.30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية».

وتم مناقشة ضرورة تكليف إخصائي التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطالب هو التابلت المُسلم له من الوزارة (داخل المنظومة) وغير مهكر، وفي حالة اكتشاف أي جهاز خارج المنظومة يتم سحبه قبل بدء الامتحان، وإذا بدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين، مشيرة إلى أنه لا يحق للفئات التي لم تتسلم (تابلت) " المنازل، الباقي للإعادة.

ولا يحق للطلاب المنازل والباقين للإعادة الدخول إلى مقر اللجنة بأي أجهزة تابلت، وعدم السماح للطلاب بالغش بكافة صورة، ويسمح لمحافظ الفيوم و مدير مديرية التربية والتعليم فقط الدخول إلى مقر اللجان لمتابعة أعمال الامتحانات بدون إصدار أي تصريحات إعلامية، وفي حالة وجود عجز بالمنتدبين يتم إخطار عضو لجنة الإدارة باللجنة لمخاطبة الإدارة لسد العجز، والسماح للطلاب بإدخال الكتب المدرسية، أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم، واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو اضافتها، أما الملاحظات فسيتم السماح بها، و الحفاظ على كاميرات المراقبة باللجان، والتأكيد على تواجد عامل العهدة يوميًا والسماح له بالمبيت حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقًا للجدول الزمنى المعد، وتواجد جميع العاملين من الساعة 8 صباحًا لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والأمنية.

ويلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الاجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفي حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب في ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب، و شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف، والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان، وضرورة التأكيد على الطلاب بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع، وإخطارهم بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب (عدم اجتياز) وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.