السبت 10 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير السعودى فى القاهرة ينعى جيهان السادات

جيهان السادات
جيهان السادات

نعى السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي توفيت عن عمر ناهز 88 عامًا.

 

وكتب السفير السعودي في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "مشاطرة مصر قيادة وحكومة وشعبًا في مراسم جنازة فقيدتها جيهان السادات أقل الواجب في ظل روابط الدم بين البلدين الشقيقين".

وذكر نقلي، في تغريدة سابقة، ناعيًا السيدة جيهان السادات: "عاصرت حقبة الرئيس أنور السادات (رحمه الله) بكل تفاصيلها، وعندما جلست إليها وجدت المزيد، ومع تجدد اللقاءات أُسريًا استزيد". 

 

وأضاف: "جمعت بين أناقة الخلق والفكر والمظهر، وسرد ممتع لتاريخ الحقبة بفكر السياسي ولسان الاكاديمي.. خالص التعازي لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، تغمدها الله بواسع رحمته".

السفارة الأمريكية بالقاهرة تنعي جيهان السادات

وفي وقتٍ سابق، نعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، السيدة جيهان السادات، وكتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "يتقدم جميع العاملين بالسفارة الأمريكية بأحر التعازي لأسرة السادات وشعب مصر في وفاة السيدة الأولى السابقة المحبوبة جيهان السادات".

 

وأضافت: "كانت داعية للسلام والنزاهة وحقوق الإنسان والعدالة والتسامح والمحبة.. تركت السيدة السادات إرثًا دائمًا من الالتزام تجاه جميع المصريين".

وفاة جيهان السادات

وتوفيت جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

بدورها، نعت رئاسة الجمهورية، السيدة جيهان السادات، مؤكدة أنها قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال أصعب الظروف، فيما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح السيدة جيهان السادات، وسام الكمال.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأضاف: "قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس".

وولدت جيهان السادات في عام 1933 لأب مصري وأم بريطانية، وتزوجت الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في 29 مايو 1949، وأنجبت منه 3 بنات هن لبنى ونهى وجيهان، وولد واحد هو جمال.

مراسم جنازة جيهان السادات
مراسم جنازة جيهان السادات
مراسم جنازة جيهان السادات.jpg1
مراسم جنازة جيهان السادات.jpg1
السفير السعودي أسامة بن أحمد نقلي القاهرة السادات جيهان السادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

الصحة: 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و17 حالة وفاة

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

مندوب مصر بالأمم المتحدة يوضح سبب تنصل مجلس الأمن من مناقشة أزمة سد النهضة

الأمن يفحص فيديو سرقة صندوق تبرعات للأيتام من أمام مسجد ببهتيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو