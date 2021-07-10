السفير السعودى فى القاهرة ينعى جيهان السادات

نعى السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي توفيت عن عمر ناهز 88 عامًا.

وكتب السفير السعودي في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "مشاطرة مصر قيادة وحكومة وشعبًا في مراسم جنازة فقيدتها جيهان السادات أقل الواجب في ظل روابط الدم بين البلدين الشقيقين".

وذكر نقلي، في تغريدة سابقة، ناعيًا السيدة جيهان السادات: "عاصرت حقبة الرئيس أنور السادات (رحمه الله) بكل تفاصيلها، وعندما جلست إليها وجدت المزيد، ومع تجدد اللقاءات أُسريًا استزيد".

وأضاف: "جمعت بين أناقة الخلق والفكر والمظهر، وسرد ممتع لتاريخ الحقبة بفكر السياسي ولسان الاكاديمي.. خالص التعازي لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، تغمدها الله بواسع رحمته".

السفارة الأمريكية بالقاهرة تنعي جيهان السادات

وفي وقتٍ سابق، نعت السفارة الأمريكية لدى القاهرة، السيدة جيهان السادات، وكتبت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "يتقدم جميع العاملين بالسفارة الأمريكية بأحر التعازي لأسرة السادات وشعب مصر في وفاة السيدة الأولى السابقة المحبوبة جيهان السادات".

وأضافت: "كانت داعية للسلام والنزاهة وحقوق الإنسان والعدالة والتسامح والمحبة.. تركت السيدة السادات إرثًا دائمًا من الالتزام تجاه جميع المصريين".

وفاة جيهان السادات

وتوفيت جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.

بدورها، نعت رئاسة الجمهورية، السيدة جيهان السادات، مؤكدة أنها قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال أصعب الظروف، فيما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح السيدة جيهان السادات، وسام الكمال.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأضاف: "قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس".

وولدت جيهان السادات في عام 1933 لأب مصري وأم بريطانية، وتزوجت الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في 29 مايو 1949، وأنجبت منه 3 بنات هن لبنى ونهى وجيهان، وولد واحد هو جمال.

مراسم جنازة جيهان السادات