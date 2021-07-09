الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

«سيدات الأعمال» تشيد بقرار رفع نسبة تمثيل المرأة فى شركات البورصة

الدكتورة يمنى الشريدي
الدكتورة يمنى الشريدي

أشادت الجمعية المصرية لسيدات أعمال مصر، بقرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برفع نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وقالت الدكتورة يمنى الشريدي رئيسة مجلس إدارة الجمعية المصرية لسيدات أعمال مصر، إن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ جعل عام 2017 عام للمرأة، مشيدة بزيادة اعداد المرأة المصرية في المناصب القيادية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية المصرية لسيدات أعمال مصر، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لوصول المرأة المصرية إلى أعلى المناصب العليا لتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا أيضًا.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر قرارًا برفع نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بحيث لا تقل عن ٢٥٪ أو عضوتين على الأقل.

وتسعى هيئة الرقابة المالية بهذا القرار لتيسيير وصول النساء إلى المناصب الإدارية العليا، ولتمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي، حتي يتسني لها فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري.

سيدات الأعمال سيدات أعمال مصر يمنى الشريدي الرقابة المالية المرأة البورصة المصرية

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